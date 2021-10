In fuga da polizia su monopattino, arrestato pusher a Torino

Ha provato a fuggire a bordo di un monopattino un pusher di 39 anni, di origine marocchina, arrestato dalla polizia a Torino. L'uomo era stato notato in piazza Vittorio, ma appena gli agenti si sono avvicinati è scappato viaggiando sul marciapiede in contromano.

L'arresto

Quando i poliziotti sono riusciti a bloccarlo hanno scoperto che sul monopattino nascondeva circa un chilo di hashish occultato all'interno del porta carica batterie. In una tasca dei pantaloni, aveva 650 euro in contanti, forse provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione all'atto dell'identificazione in Questura.