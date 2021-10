Torino, spray urticante su donna ma scatta allarme: presi rapinatori

A Torino due minorenni sono stati arrestati dalla polizia per rapina. Da quanto ricostruito, si erano introdotti in piena notte in un alloggio di una donna anziana nel quartiere Lucento. Con il volto coperto da passamontagna hanno svegliato la vittima fingendosi poliziotti, poi l'hanno minacciata e le hanno spruzzato dello spray urticante per farsi consegnare soldi, preziosi e anche medicine.

La vicenda

Inavvertitamente uno dei rapinatori ha fatto scattare l'allarme e, dopo aver tentato di legare inutilmente la donna, i due si sono dati alla fuga. Gli agenti li hanno fermati poco dopo mentre si nascondevano sotto a delle coperte su un balcone.