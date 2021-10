Covid Piemonte, il bollettino: 118 contagi su 23.423 tamponi

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 118 nuovi casi di Covid-19 con un tasso dello 0,5% rispetto ai 23.423 tamponi diagnostici processati (19.458 antigenici); la quota degli asintomatici è del 55,9%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, quelle negli altri reparti sono 154. Sono stati registrati due decessi, non relativi a oggi, che portano il numero totale delle vittime a 11.776. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.186, i nuovi guariti 117. Dall'inizio della pandemia nella regione ci sono stati 384.295 casi positivi, 369.160 guariti.