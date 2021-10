Furto nel Torinese, 84enne scopre tre ladri in casa e li fa arrestare

I carabinieri di Caselle hanno arrestato tre nomadi di 19, 20 e 31 anni per furto. I tre sono entrati in casa di una 84 enne in pieno giorno e hanno rubato 110 euro in contanti. La proprietaria, però, che non era in casa in quel momento ma si trovava dai suoi vicini, si è accorta dei ladri e ha chiamato i carabinieri. L'immediato intervento dei militari dell'Arma ha permesso di bloccare i tre mentre si allontanavano a piedi. Il 19enne, tra l'altro, era ricercato da novembre 2020 perché deve già scontare tre anni per evasione e furto. Il denaro rubato è stato restituito alla proprietaria.