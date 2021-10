Cade gru, borgo di Cavoretto isolato fino al pomeriggio

Il braccio meccanico ha sfondato il tetto di una palazzina interessata dai lavori, ma non è caduto in strada. Nessun ferito. Via Sabaudia è stata chiusa al traffico, all'incrocio con corso Moncalieri, per motivi di sicurezza dalla polizia municipale

Ancora isolato, almeno fino questo pomeriggio, Cavoretto, il borgo sulla collina di Torino, dopo il crollo di una gru avvenuto questa notte. L'impianto, per motivi ancora da appurare, è caduto nell'area di un cantiere aperto per la ristrutturazione di alcuni palazzi che costeggiano via Sabaudia, che si collega a corso Moncalieri.

La ricostruzione dell'incidente

Il braccio meccanico ha sfondato il tetto di una palazzina interessata dai lavori, ma non è caduto in strada. Nessun ferito. Via Sabaudia è stata chiusa al traffico, all'incrocio con corso Moncalieri, per motivi di sicurezza dalla polizia municipale. Così molti residenti di Cavoretto che dovevano questa mattina scendere a lavorare a Torino sono rimasti bloccati o hanno dovuto optare per altre strade alternative ma più scomode.