Torino, simula malore per evitare coda con l'auto: denunciato

Bloccato nel traffico del centro di Torino, un'automobilista ha finto un malore per liberarsi dall'imbottigliamento e per questo è stato denunciato per procurato allarme.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto sabato sera. Un uomo è rimasto fermo in coda con l'auto in piazza Gran Madre per via di una manifestazione. Al telefono col 112, l'automobilista ha detto di sentirsi male ed è stato invitato ad accostare in attesa dei soccorsi, ma all'arrivo dell'ambulanza e della polizia di lui non c'era traccia. Ricontattato, l'uomo ha spiegato di aver ripreso la marcia e di trovarsi in via Porta Palatina, dove è stato raggiunto dagli agenti, ai quali prima ha raccontato che si era trattato di un disguido e poi ha confessato di aver simulato il malore.