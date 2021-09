Covid Piemonte, il bollettino: 207 nuovi casi. Incidenza allo 0,9%

Sono stabili i ricoveri: quelli in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 184 pazienti, uno in più del dato precedente

In Piemonte 207 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), lo 0,9% dei tamponi eseguiti.

Il bollettino

Sono stabili i ricoveri: quelli in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 184 pazienti, uno in più del dato precedente. Nessun decesso è stato registrato oggi dall'Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 101. I nuovi guariti sono 173. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.442; gli attualmente positivi 3.647. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 383.080 positivi. I decessi restano 11.762 mentre i guariti diventano 367.671.