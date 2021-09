Covid Piemonte, il bollettino: 278 casi su 19.810 tamponi

Il tasso di incidenza è pari all’1,4%. I ricoverati in terapia intensiva sono 23, due in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 185 (-14)

Su 19.810 tamponi processati, di cui 14.131 antigenici, sono 278 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi pari all'1,4%. Due i decessi comunicati dall'Unità di crisi regionale, di cui uno relativo a oggi. Il totale delle vittime da inizio pandemiasale dunque a 11.751. I ricoverati in terapia intensiva sono 23, due in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 185 (-14). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.578, mentre i nuovi guariti sono 246.