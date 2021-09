Rissa dopo festa di paese a Caluso: in coma un 25enne

Un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito ed è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Chivasso a seguito di una rissa scoppiata la notte scorsa in pieno centro a Caluso, in provincia di Torino. E' successo vicino a via Bettoja la notte scorsa, intorno all'una e mezza, dopo che si era conclusa la tradizionale Festa dell'Erbaluce. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso alla rissa avrebbe partecipato una decina di persone. Il ferito, coinvolto nella lite, ha probabilmente battuto la testa cadendo. E' stato soccorso dal personale medico e trasportato in ospedale.