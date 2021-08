Torino, minaccia la moglie con un coltello e lei lo disarma: arrestato

È riuscita a disarmare il marito che minacciava di ucciderla con un coltello. È quanto accaduto in un appartamento nel quartiere di Santa Rita, a Torino. A seguito dell’episodio l’uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e denunciato per minacce gravi e lesioni personali. Il marito, che non aveva accettato la decisione della moglie di separarsi, è entrato nella camera da letto con un coltello da cucina lungo oltre 30 centimetri. La donna, nonostante le ferite riportate sulle mani, è riuscita a sottrargli l'arma e a lanciarla sul balcone. Mentre l’uomo tentava di riprendere il coltello, è scappata in strada dove è stata aiutata da alcuni condomini che hanno allontanato l’aggressore che voleva riportarla in casa, e hanno chiamato la polizia.