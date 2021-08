Torino: crack sotterrato al parco del Valentino, arrestato 25enne

Aveva scavato una buca nel giardino di un locale in disuso del Parco del Valentino a Torino per nascondere le dosi di crack, ma è stato scoperto e arrestato. Ad attirare l'attenzione degli agenti di polizia verso il pusher, un 25enne di origini senegalesi, è stato proprio il comportamento del ragazzo che in pieno pomeriggio ha scavalcato la recinzione del locale e ha iniziato a scavare con le mani per sotterrare un incarto di cellophane. Recuperato l'involucro, gli agenti hanno accertato che al suo interno c'erano 33 ovuli di crack. Il 25enne è stato quindi raggiunto e arrestato.