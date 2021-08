Covid Piemonte, il bollettino: 250 contagi su 20.891 tamponi

Le persone in terapia intensiva sono 13, quelle negli altri reparti 128 mentre quelle in isolamento domiciliare sono 3.380

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Piemonte nelle ultime ore sono 250, con un tasso dell'1,2% rispetto ai 20.891 tamponi diagnostici (16.396 antigenici) effettuati, con una quota del 47,2% di asintomatici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone in terapia intensiva sono 13, quelle negli altri reparti 128. Si registra un decesso, relativo ai giorni scorsi, per un totale di morti dall'inizio pandemia a 11.707. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380, i guariti 164.