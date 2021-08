Torino: ladri si mettono a litigare durante furto e arriva la polizia

I due hanno sfasciato la vetrina di un bar con una mazza da baseball ma, poi, non riuscivano a mettersi d'accordo su chi dovesse entrare per primo

Due ladri si sono messi a discutere nel pieno di un tentato furto in un bar e hanno così attirato l'attenzione di un residente nella zona, che ha lanciato l'allarme. Così due malviventi, un 33enne di origine marocchine e un 43enne italiano, sono stati arrestati. E' successo la scorsa notte a Torino in corso Palermo, nella zona di Barriera di Milano.

La vicenda

I due hanno sfasciato la vetrina del locale con una mazza da baseball ma, poi, non riuscivano a mettersi d'accordo su chi dovesse entrare per primo. La discussione è poi degenerata con urla e spintoni, ed è stata notata da un residente che ha chiamato il proprietario del bar il quale a sua volta ha contattato le forze dell'ordine. Gli agenti hanno rintracciato i due a un centinaio di metri in un'auto parcheggiata.