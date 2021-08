Incendio in un'abitazione a Torino, morto uno dei due ustionati

È morta all'ospedale Cto, dove era ricoverata da ieri, una delle due persone rimaste ustionate nell'incendio di un appartamento di via Caboto, nell'elegante quartiere torinese della Crocetta. Si tratta di un uomo di 55 anni, ex tassista conosciuto nella zona.

Le condizioni della madre

Stabili invece le condizioni della madre ottantenne, anche lei ricoverata nel reparto Grandi ustionati del Cto con bruciature sul 20% del corpo. Nell'incendio la vittima, che aveva precedenti per problemi polmonari, aveva riportato ustioni sul 65% del corpo e nella notte le sue condizioni sono peggiorate. I vigili del fuoco sono al lavoro per stabilire le cause dell'incendio. Tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, si fa largo quella di una sigaretta lasciata accesa.