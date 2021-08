L'uomo si era introdotto in uno stabile di via XXIV maggio, nel quartiere Madonna del Pilone, nel capoluogo piemontese

È evaso dai domiciliari per rubare nella cantina di un palazzo. I carabinieri hanno arrestato un uomo, di origine marocchine, che si era introdotto in uno stabile di via XXIV maggio, nel quartiere Madonna del Pilone, a Torino. Dagli accertamenti è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari.