Covid Piemonte, il bollettino: 151 contagi su 12.946 tamponi

L'Unità di crisi regionale ha registrato 151 nuovi casi di Covid-19 pari all'1,2% dei 12.946 tamponi eseguiti. Non si rilevano nuovi decessi, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4, quelle negli altri reparti sono 90 mentre quelle in isolamento domiciliare sono 3.018. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Gli attualmente positivi 3.112, i nuovi guariti sono 93. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 371.406 positivi, 11.701 decessi e 356.593 guariti.