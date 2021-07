Covid, in Piemonte 134 positivi su 13.066 tamponi

I pazienti in terapia intensiva sono tre, come ieri, mentre negli altri reparti sono 50, sette in meno. Gli asintomatici sono 60

Tornano a scendere, dopo il lieve incremento di inizio, i ricoveri per Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnale 134 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, l'1% dei 13.066 tamponi eseguiti.

I dati

I pazienti in terapia intensiva sono tre, come ieri, mentre negli altri reparti sono 50, sette in meno. Gli asintomatici sono 60 (44,8%). Ancora fermi i decessi, i nuovi guariti sono 48, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.127 e gli attualmente positivi 1.180. Dall'inizio della pandemia il Piemonte ha registrato 368.071 positivi, 11.699 decessi e 355.192 guariti.