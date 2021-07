Covid Piemonte, il bollettino: 28 contagi su 11.319 tamponi

In Piemonte i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore sono 28, pari allo 0,2% dei 11.319 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 15, pari al 53,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, mentre si rilevano 23 nuovi guariti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono tre, quelle in isolamento domiciliare sono 956, gli attualmente positivi 1.013. Dall'inizio della pandemia, dunque, i positivi registrati in Piemonte sono 367.815 i decessi restano 11.699 e i guariti sono 355.103.