Ciconio, vandali aprono idrante: svuotate vasche acquedotto

A darne notizia attraverso i social il sindaco Fabrizio Ferrarese. "Auspico che questa bravata non sia da ricondurre ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia"

Vandali in azione la scorsa notte a Ciconio, piccolo centro del Canavese. Tra le 2 e le 5 qualcuno ha aperto un idrante antincendio di superficie in strada Castegna, causando lo svuotamento delle vasche di accumulo dell'acquedotto. Decine di migliaia di litri d'acqua sono andati sprecati.

Le dichiarazioni del sindaco

A darne notizia attraverso i social il sindaco Fabrizio Ferrarese. "Auspico che questa bravata non sia da ricondurre ai festeggiamenti per la vittoria dell'Italia - scrive il primo cittadino - altrimenti la nostra nazionale avrà anche vinto il torneo, ma certi italiani hanno perso la battaglia contro l'ignoranza". Sono in fase di verifica i filmati delle telecamere per individuare il responsabile.