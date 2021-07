Covid in Piemonte, il bollettino: 53 nuovi positivi, tasso allo 0,4%

Anche oggi l'Unità di crisi della Regione non ha registrato alcun decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, come ieri, negli altri reparti 55 (- 7)

Sono 53 in Piemonte le persone risultate positive al Covid-19 nelle ultime ore, con un tasso di positività dello 0,4% rispetto ai 13.870 tamponi diagnostici processati, di cui 8.647 antigenici. La quota di asintomatici, 33 in tutto, è del 62,3%. Anche oggi l'Unità di crisi della Regione non ha registrato alcun decesso. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, come ieri, negli altri reparti 55 (- 7). Le persone in isolamento domiciliare sono 719, i guariti +27.