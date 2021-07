Maltempo, in Piemonte in arrivo un'altra ondata di temporali

Un'altra allerta gialla per i forti temporali previsti in Piemonte. Dopo qualche giorno di quiete, le previsioni meteo tornano minacciose. Sotto la spinta di una "profonda bassa pressione atlantica" dal pomeriggio odierno tornano piogge, fulmini, con il rischio di grandine, allagamenti e isolati smottamenti. L'allerta riguarda oggi il nord della regione, le Alpi occidentali e le pianure limitrofe, ma domani riguarderà tutto il Piemonte. Mercoledì tempo in miglioramento ma ancora instabile. (IL METEO IN PIEMONTE)