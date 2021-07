Covid in Piemonte, 33 positivi su oltre 22mila tamponi effettuati

In Piemonte sono 33 i casi positivi al Covid riportati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione delle ultime 24 ore. Il tasso è dello 0,1% rispetto ai 22.580 tamponi diagnostici processati (18.845 antigenici), con una quota di asintomatici del 48,5%. Nessun decesso, mentre restano 3 i ricoverati in terapia intensiva e scende a 64 il totale dei pazienti negli altri reparti (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 644, i guariti +19, gli attualmente positivi 711. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)