Tenta avvelenamento con Paraflu, chiesti 10 anni carcere per badante

Dieci anni di carcere: è la condanna richiesta dal pm Francesco Pelosi in tribunale a Torino per la badante accusata di avere tentato di avvelenare l'anziano che assisteva con del Paraflu, un liquido refrigerante per automobili. L'episodio avvenne nel febbraio 2019. La vittima è residente a Sant'Antonino di Susa. La donna, una 46enne peruviana, ha sempre respinto l'addebito. In una procedimento parallelo è stata chiamata a rispondere di circonvenzione di incapace, sempre ai danni dell'anziano.