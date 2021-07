Covid Piemonte, il bollettino: 25 contagi su 20.961 tamponi

Sono 25 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 pari allo 0,1% dei 20.961 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 9. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 49 guariti e nessun decesso. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Invariati i ricoverati in terapia intensiva, undici, negli altri reparti sono 139, sei in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 614, mentre gli attuali positivi sono 764. Dall'inizio dell'emergenza il Piemonte ha registrato 366.997 positivi, 11.696 vittime e 354.537 guariti.