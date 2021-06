L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio: l’individuo è stato ammanettato dalla polizia. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 60 giorni

Un nigeriano di 31 anni è stato arrestato dalla polizia, a Torino, per tentato omicidio. L'individuo ha aggredito un uomo, procurandogli con i cocci di una bottiglia ferite giudicate guaribili in 60 giorni, perché lo aveva denunciato per una rapina subita nei giorni precedenti. Ricercati due complici, che sono riusciti a fuggire.