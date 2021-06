Covid, in Piemonte 72 nuovi casi su 17.497 tamponi

In Piemonte 72 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Con 17.487 tamponi processati (di cui 11.545 antigenici) il tasso di positività è dello 0,4%. La quota di asintomatici è al 40.3%. Sul fronte dei ricoveri, sono meno due in terapia intensiva (il totale scende a 37), negli altri reparti meno 27, con un numero complessivo di pazienti di 245. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.777, gli attualmente positivi 2.059, i guariti 212.