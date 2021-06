Covid Piemonte: 59 casi su oltre 12mila tamponi

Il rapporto tra test e positivi è dello 0,5 per cento. Tre i decessi. Calano i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 59 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,5% di 12.619 tamponi eseguiti, di cui 7.918 antigenici. Gli asintomatici sono 32 (54,2%). Tre i decessi, di cui uno verificatosi oggi, e 235 i guariti. Calano i ricoverati: sono 39 in terapia intensiva (-8), 272 negli altri reparti (-19). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888, gli attualmente positivi 2.199. Dall'inizio della pandemia, dunque, il totale dei casi diventa 366.395, i decessi 11.684 e i guariti 352.512.