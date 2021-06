Torino, causa incidente e fugge: arrestato pirata della strada 24enne

Il giovane, privo di patente, non ha dato la precedenza a un’auto proveniente dalla sua destra che, dopo lo scontro, si è ribaltata: è stato fermato da due poliziotti liberi dal servizio. Sulla vettura c’erano madre e figlia, che hanno riportato ferite guaribili in 10 giorni e sono state accompagnate in ospedale

Non ha dato la precedenza a un'auto proveniente dalla sua destra che, dopo lo scontro, si è ribaltata, ed è fuggito. Il pirata della strada, un 24enne di origini albanesi privo di patente, è stato fermato a Torino da due poliziotti liberi dal servizio che hanno assistito all'incidente.

L’incidente

L'uomo che, dopo aver imboccato a tutta velocità una strada chiusa, ha abbandonato l'auto per cercare di fuggire a piedi, è stato arrestato per omissione di soccorso. Sull'auto ribaltata c'erano madre e figlia che, accompagnate in ospedale, hanno riportato ferite giudicate dai sanitari guaribili in dieci giorni.