Caprie, precipita in bosco: soccorso alpino salva cercatore di funghi

Un cercatore di funghi, precipitato in un bosco nel territorio di Caprie (Torino), è stato salvato dal soccorso alpino. A dare l'allarme è stato l'uomo, senza però riuscire a dare indicazioni precise sulla sua localizzazione. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza 118, ma a causa della fitta vegetazione, non è riuscita a individuare l'infortunato.

I soccorsi

In contemporanea sono state attivate le squadre a terra, che sono riuscite a trovare il cercatore di funghi e a fornire indicazioni per lo sbarco dell'equipe a bordo dell'elicottero. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in una radura per il recupero a bordo del velivolo tramite verricello e il trasferimento in ospedale con un politrauma.