Castiglione, uccide moglie e si suicida: uomo soffriva di depressione

Omicidio-suicidio ieri sera a Castiglione Torinese, nell'hinterland del capoluogo piemontese. Poco prima delle 22, i carabinieri hanno trovato in un'abitazione il cadavere del proprietario, un uomo di 70 anni e della moglie di due anni più anziana. Dai primi accertamenti il pensionato, dopo aver sparato alla moglie e al cane, si è suicidato con una pistola regolarmente denunciata.

Il ritrovamento

A trovarli in casa, una villetta in via San Grato, è stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. La donna è stata trovata morta in cucina, il marito nel disimpegno. In cucina è stato trovato morto anche il cane, un golden retriever e, vicino all'animale, la pistola. Al piano di sopra vive il fratello, che non ha sentito nulla. Da quanto emerso, potrebbero esserci problemi di depressione dietro a quanto accaduto.