Pinerolo, ragazzo picchiato selvaggiamente in piazza: sarà operato

E' successo sabato sera in piazza Facta. In soccorso sono intervenuti alcuni passanti. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri

Violenta aggressione ai danni di un ragazzo in piazza Facta, a Pinerolo, sabato sera. E' successo intorno a mezzanotte, un'ora dopo il coprifuoco; il giovane era in compagnia della fidanzata, seduto su una panchina in piazza, quando due ventenni si sono avvicinati e apparentemente senza motivo si sono scagliati contro di lui. E' stato colpito al volto da una scarica di pugni, cadendo ha colpito con il collo lo spigolo della panchina ed è svenuto. In suo soccorso sono intervenuti alcuni passanti. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri.

La vittima è ora ricoverata all'ospedale delle Molinette di Torino dove nei prossimi giorni subirà un intervento chirurgico facciale. I carabinieri, che indagano sull'aggressione, hanno sanzionato chi si trovava in strada dopo il coprifuoco.