Covid Piemonte: 190 casi su oltre 13mila tamponi

Si registra un ulteriore calo dei ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti, mentre il tasso di positività è all’1,4 per cento

In Piemonte sono 190 i nuovi casi positivi al Covid, 4 le vittime, mentre si registra un ulteriore calo dei ricoverati: - 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, in totale 79, negli altri reparti - 15, totale a 542. Sono dati dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è all'1,4% con 13.346 tamponi diagnostici processati (7.731 antigenici); la quota di asintomatici 44,2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.942, gli attualmente positivi 4.563, i guariti +432 (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI SUI VACCINI IN ITALIA).