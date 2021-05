Svaligiano villa a Moncalieri, scoperti con videosorveglianza wireless

Tre ladri erano entrati nell’abitazione dopo che i proprietari erano usciti per andare a cena. Giunti in ristorante hanno visto cosa stava accadendo attraverso i propri smartphone e hanno allertato i carabinieri, che hanno arrestato i malviventi

Hanno rubato le chiavi di casa da un'auto parcheggiata e poi si sono introdotti in una villa di Moncalieri, in provincia di Torino, sicuri di non trovare nessuno all'interno, poiché gli inquilini erano a cena fuori. A tradire i tre ladri però sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, trasmesse in remoto sugli smartphone dei proprietari, che dal ristorante hanno allertato i carabinieri. Quando gli uomini dell'Arma sono arrivati sul posto il palo era ancora seduto in auto mentre i due complici sono stati bloccati mentre stavano uscendo dalla villa scavalcando la recinzione. Con sé avevano diversi gioielli in oro che sono stati riconsegnati ai proprietari, e contanti di cui si sta accertando la provenienza. Nell'auto sono stati ritrovati arnesi da scasso, passamontagna e radio trasmittenti portatili. I tre sono stati arrestati.