Migranti, Rainbow for Africa: "70 soccorsi in Val di Susa"

Oltre 70 stranieri, afghani e iraniani, sono stati soccorsi nel rifugio 'Freedom Mountain' ad Oulx, in provincia di Torino. In arrivo dalla rotta balcanica, i migranti sono stati assistiti dagli infermieri e dai volontari dell'Ong Rainbow for Africa. Alcuni di loro riportavano ferite nei piedi e nelle gambe dovute alle lunghe camminate attraverso i boschi per raggiungere il confine con la Francia. "Li abbiamo medicati, sfamati, ma soprattutto ascoltati", fanno sapere dall'ong.