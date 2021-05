Nichelino, in casa con hashish e marijuana: arrestato un 30enne

Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente

A Nichelino (Torino) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 500 grammi di hashish, divisi in panetti, e 1 chilo di marijuana, già confezionata in buste pronte per la vendita. I militari hanno anche sequestrato 1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. In casa il 30enne possedeva anche materiale per il confezionamento della stupefacente e un bilancino di precisione.