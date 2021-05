Torino, nascondono la droga in auto: arrestati due pusher

Durante il controllo sono stati trovati 285 grammi di marijuana e oltre 3.500 euro in contanti, la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare materiale per il confezionamento dello stupefacente e altri 3.350 euro

Nascondevano 285 grammi di marijuana, divisi in tre buste, e oltre 3.500 euro in contanti in auto i due pusher arrestati dai carabinieri, durante un controllo stradale a Torino, nel quartiere Barriera Milano. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari dell'Arma di sequestrare materiale per il confezionamento dello stupefacente e altri 3.350 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.