Covid: in Piemonte 719 positivi su oltre 26mila tamponi processati

In Piemonte sono 719 i casi di positività al Covid, su 26.236 tamponi diagnostici processati di cui 17.760 antigenici: lo riporta il bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è del 2,7%. La quota di asintomatici è del 44,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 166 (+ 4 rispetto a ieri), negli altri reparti 1.726, in calo di 38. I morti sono 7, i guariti +971, le persone in isolamento domiciliare 11.711, gli attualmente positivi 13.603. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).