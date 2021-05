Covid, in Piemonte 947 nuovi contagi su 20.053 tamponi

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 175, quelle negli altri reparti 1.896 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 12.295

Sono 947 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 4,7% dei 20.053 tamponi eseguiti. L'Unità di crisi regionale segnala anche 22 decessi e 1.318 guariti. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 175, quelle negli altri reparti 1.896 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 12.295. Da inizio emergenza, il Piemonte ha dunque registrato 352.932 positivi, 11.352 decessi e 325.896 guariti. Gli attualmente positivi sono 14.366. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)