Covid, in Piemonte 1.036 nuovi casi su 25.706 tamponi

Su 25.706 tamponi processati, di cui 15.782 antigenici, sono 1.036 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, con un rapporto tra test e positivi pari al 4%; la quota di asintomatici è invece pari al 39,4%. I decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi regionale sono 18, di cui quattro relativi a oggi, che portano il totale da inizio pandemia a 11.255. I ricoverati in terapia intensiva sono 210, dieci in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in cura negli altri reparti sono 2.111 (-59). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.378. I nuovi guariti sono 1.440.