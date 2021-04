In casa droga e una pistola rubata, arrestato 25enne nel Torinese

Nell’abitazione del giovane i militari hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana, alcuni grammi di crack, 95 capsule di anfetamina, oltre a una pistola calibro 22, inviata al Ris di Parma per verificare il suo eventuale utilizzo in episodi criminali

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri, insieme a un complice di 30 anni, a Busano, nel Torinese, perché trovato in possesso di stupefacenti. Nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana, alcuni grammi di crack e 95 capsule di anfetamina, il tutto già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio, nonché materiale necessario per la preparazione della droga e il suo confezionamento.

Sequestrata una pistola calibro 22

Inoltre, il 25enne custodiva in casa una pistola calibro 22, con 26 proiettili, anch’essa sequestrata dai carabinieri e inviata al Ris di Parma per verificare il suo eventuale utilizzo in episodi criminali. Stando ai primi accertamenti, il giovane avrebbe rubato l’arma al nonno.