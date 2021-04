Scoperto laboratorio abusivo di farmaci dopanti a Piossasco: sequestri

Un laboratorio clandestino, nel quale venivano prodotti medicinali dopanti illegali, è stato scoperto a Piossasco, nel Torinese, dai carabinieri del Nas. Un 30enne, che aveva allestito il laboratorio nel proprio alloggio, è stato denunciato.

Le indagini

L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino, è partita dalla segnalazione di una ricetta contraffatta presentata in farmacia, che ha consentito di risalire in breve tempo al responsabile. Nella soffitta del 30enne, oltre che flaconcini e compresse dopanti, venivano preparate anche ricette mediche contraffatte con timbri ad inchiostro intestati a medici fittizi. Ricette che servivano per acquistare farmaci necessari alla preparazione delle sostanze dopanti.

Il sequestro

Sequestrati quasi 4mila flaconcini da 10 ml, vuoti e non, in alcuni casi recanti la riproduzione dei marchi di note case farmaceutiche, e l'attrezzatura necessaria per la loro sigillatura ed etichettatura. Durante la perquisizione sono stati inoltre recuperati più di 20 artifici pirotecnici, realizzati artigianalmente, nonché un detonatore realizzato con l'utilizzo di un cilindro in ferro.