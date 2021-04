In manette un 42enne. Nel bauletto della moto c'erano una smerigliatrice, un palanchino, chiavi e numerosi attrezzi di solito utilizzati per gli scassi

In moto nella centrale via Po, a Torino, ben oltre il coprifuoco e nonostante fosse ai domiciliari. Un 42enne è stato arrestato dalla polizia al termine di un inseguimento per le vie del centro. Nel bauletto della moto c'erano una smerigliatrice, un palanchino, chiavi e numerosi attrezzi di solito utilizzati per gli scassi.