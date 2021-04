Covid, in Piemonte 751 nuovi casi su 11.177 tamponi

Continua a calare il numero dei ricoverati, che sono 288 in terapia intensiva (meno 2 rispetto a ieri) e 3.100 in altri reparti (meno 25)

Sono 751 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) registrati in Piemonte, pari al 6,7% dei 11.177 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 323 (43%). Il totale dall'inizio dell'epidemia è 337.816. Continua a calare il numero dei ricoverati, che sono 288 in terapia intensiva (meno 2 rispetto a ieri) e 3.100 in altri reparti (meno 25). I decessi segnalati oggi dall'Unità di crisi sono tre, di cui uno avvenuto oggi. Il totale dall'inizio della pandemia è 10.927.