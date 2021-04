Torino, rapina giovane: incastrato dal tatuaggio sul collo

A far scattare le indagini è stato il ragazzo, che subito dopo la rapina, in stato di choc, ha fermato un gruppo di passanti tra cui c'era un poliziotto fuori dal servizio

A Torino la polizia ha identificato un uomo di 36 anni - il tutto grazie a un suo tatuaggio sul collo - che la scorsa settimana ha costretto un ragazzo a prelevare al bancomat e a consegnargli con le minacce 250 euro in contanti e il telefono cellulare. Si tratta di un pregiudicato, senza fissa dimora, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 36enne è stato fermato per rapina in occasione della firma giornaliera.

A far scattare le indagini è stato il ragazzo, che subito dopo la rapina, in stato di choc, ha fermato un gruppo di passanti tra cui c'era un poliziotto fuori dal servizio.