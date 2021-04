Covid Piemonte: 865 positivi su oltre 23mila tamponi

I decessi sono 25, mentre i guariti sono 1.809. Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva, sia negli altri reparti

Scendono sotto quota mille i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte dall'Unità di crisi regionale, che segnala 865 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 3,7% dei 23.456 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 345 (39,9%). I decessi sono 25, di cui due registrati nella giornata di oggi, mentre i guariti sono 1.809. Continua il calo dei ricoverati: 290 in terapia intensiva (-2), 3.125 negli altri reparti (-68). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.988. Dall'inizio della pandemia, dunque, il totale dei casi positivi è di 337.065, i decessi diventano 10.924, i guariti 303.738. Gli attualmente positivi sono 22.403.