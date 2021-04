Covid, in Piemonte 1.372 nuovi casi su 15.834 tamponi

Calo dei ricoverati in regione rispetto a ieri: meno quattro in terapia intensiva, dove il totale scende a 320, meno 27 negli altri reparti, in totale 3.606

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte oggi riporta 1.372 nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), con un tasso dell'8,7% rispetto ai 15.834 tamponi diagnostici processati (5.114 antigenici).

I dati in Piemonte

Calo dei ricoverati in regione rispetto a ieri: meno quattro in terapia intensiva, dove il totale scende a 320, meno 27 negli altri reparti, in totale 3.606. La quota di asintomatici è del 41,6%. I morti sono 13 (due relativi a oggi) mentre il totale da inizio pandemia è 10.660. I guariti sono 1.660, le persone in isolamento domiciliare 24.446 e il totale degli attualmente positivi 28.372.