Autobus Gtt prende fuoco nel Torinese, salvi autista e 7 passeggeri

In fiamme un autobus Gtt della linea 46. E' successo questa mattina, intorno alle 6.30, sulla strada tra Cuorgnè-via Rivarolo e Mappano, nel Torinese. L'autista ha notato del fumo e ha accostato facendo scendere i sette passeggeri a bordo. Un attimo dopo le fiamme hanno avvolto il bus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura che hanno domato il rogo. Non si registrano feriti o intossicati. Indagano i carabinieri della compagnia di Venaria per accertare le cause dell'incendio.