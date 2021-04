Anziano ucciso a Torino, arrestato un pregiudicato

A Torino un pregiudicato di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio di Vincenzo Rossi, il 91enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate nella sua abitazione. L'uomo è stato fermato nella notte alla stazione di Porta Nuova. Il movente dell'omicidio è da ricondurre a una violenta lite tra i due per futili motivi, ancora meglio da chiarire.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, il pregiudicato fermato dai carabinieri sarebbe una di quelle persone in difficoltà che Vincenzo Rossi aiutava per strada, anche accogliendoli in casa per dare loro da mangiare. I due si sarebbero conosciuti proprio vicino alla stazione di Porta Nuova, dove il 50enne è stato fermato.