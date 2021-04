Covid Piemonte: 1.661 casi su quasi 25mila tamponi

Si registrano cento ricoverati in meno negli ospedali della regione. I decessi sono 23, il rapporto tra positivi e test effettuati è del 6,7 per cento

Cento ricoverati Covid in meno negli ospedali del Piemonte. E' il dato che si ricava dal bollettino dell'Unità di crisi della Regione: -11 in terapia intensiva (totale 346), - 89 negli altri reparti (3.800). I decessi sono 23 (di cui 3 registrati oggi), i nuovi casi positivi 1.661, con un rapporto del 6,7% rispetto ai 24.811 tamponi processati (11.794 antigenici); la quota di asintomatici è del 38%. Continua a crescere il numero dei guariti: oggi +2.761. Le persone in isolamento domiciliare sono 26.247, gi attualmente positivi 30.393 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).