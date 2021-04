Covid Piemonte, registrati più guariti che nuovi casi positivi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 1.425 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 su 13.545 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è al 10%, lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 28 decessi e 1.478 guariti, che superano il numero di contagi giornalieri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 370, quelle negli altri reparti sono 3.837 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 29.748. In tutto sono 33.955 le persone attualmente positive, dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 321.386 positivi e 10.450 decessi, mentre i guariti sono 276.981.